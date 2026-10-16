Zuständigkeit ändert sich L207 bei Boppard soll Gemeindestraße werden Monika Pradelok 16.10.2026, 10:00 Uhr

i Ursprünglich hieß es, die L207 werde wegen möglicher Straßenschäden inspiziert. Tatsächlich steht die Begehung im Zusammenhang mit einer geplanten Abstufung der Landesstraße. Martin Boldt

Laut Rechnungshof erfüllt die L207 bei Boppard nicht mehr die Kriterien für eine Landesstraße. Ende des Jahres soll sie abgestuft werden. Doch bis dahin sind noch einige Fragen offen.

Eigentlich sollte die Vollsperrung der L207 bei Boppard am 13. Oktober der Überprüfung des Straßenzustands dienen. Nun zeigt eine Nachfrage beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz, dass die Inspektion im Zusammenhang mit einer geplanten Abstufung der Landesstraße zur Gemeindestraße steht.







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