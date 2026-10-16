Laut Rechnungshof erfüllt die L207 bei Boppard nicht mehr die Kriterien für eine Landesstraße. Ende des Jahres soll sie abgestuft werden. Doch bis dahin sind noch einige Fragen offen.
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Eigentlich sollte die Vollsperrung der L207 bei Boppard am 13. Oktober der Überprüfung des Straßenzustands dienen. Nun zeigt eine Nachfrage beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz, dass die Inspektion im Zusammenhang mit einer geplanten Abstufung der Landesstraße zur Gemeindestraße steht.