Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay hatte jüngst an dieser Stelle bereits sinngemäß darauf hingewiesen: „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“

An diese Worte musste ich nach einem Termin in Rheinböllen denken. „Ich war schon lange nicht mehr am Waldsee bei Argenthal“, schoss es mir durch den Kopf. Im vergangenen Jahr ist dort ein Teil der Zufahrt, der Waldseestraße, erneuert worden. Das Ergebnis wollte ich mir mal anschauen, und so konnte ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Um es vorwegzunehmen: Der Straßenausbau ist gelungen, aber viel beeindruckender ist für mich jedes Mal aufs Neue der idyllisch gelegene, von hohen Bäumen umgebene Waldsee – ein Kleinod, das seinesgleichen sucht. Der Teich ist einst durch den Abbau von Eisenerz entstanden. Er wird von Grundwasser und Oberflächenwasser aus der Umgebung gespeist und seit 1935 als Badegewässer genutzt. Man glaubt es kaum, aber anfangs waren die Argenthaler Verantwortlichen an einer touristischen Nutzung nicht unbedingt interessiert. Erst ab 1962 widmete sich die Gemeinde dem Gedanken der „Förderung des Fremdenverkehrs“ am Waldsee. 1967 wurde eine DLRG-Station eröffnet, und es entstand ein kleiner Gastronomiebetrieb. Die Gaststätte gibt es heute noch. Der Biergarten hat allerdings montags und dienstags Ruhetag, ansonsten ist von 16 bis 22 Uhr (sonntags bis 21 Uhr) geöffnet. Keine Menschenseele war zu sehen, als ich nun am Ufer entlangspazierte und mich hinten kurz auf die kleine Liegewiese setzte und meinen Gedanken nachhing. Die Ruhe war einfach fantastisch, nur Vogelgezwitscher war zu hören, vereinzelt flogen auch Libellen umher. Solche Momente sind immer wieder Balsam für die Seele. Kurz innehalten, durchatmen, Kraft tanken – dies kann man am Waldsee besonders gut, man muss es nur mal machen. Und um den eingangs von Goethe zitierten Gedichtanfang fortzusetzen, betone ich: „Lerne nur das Glück ergreifen! Denn das Glück ist immer da“ – wie der Argenthaler Waldsee.