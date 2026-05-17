Förderverein gegründet Kunstfest Horn soll Zukunft haben Werner Dupuis 17.05.2026, 14:00 Uhr

i Zur Förderung des Kunstfestes Horn hat sich ein Verein gegründet. Isabell Tausendfreundt (von links), Volker Härter, Dagmar Rebberg, Werner Dupuis, Till Rehberg, Stephanie Uhrmann, Michael Boos und Gerd Klar bilden den Vorstand. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Literatur, Musik, bildende Kunst: Seit Jahren bringt das Kunstfest Horn Kultur abseits großer Städte in den Hunsrück. Die Kulturveranstaltung soll auch nach der Galerieschließung von Dagmar Rehberg erhalten bleiben. Dafür sorgt nun ein Förderverein.

Ein fester Termin im Kalender für Freunde der schönen Künste ist das Kunstfest Horn. Immer am ersten Sonntag im September bringt die Galeristin Dagmar Rehberg seit 2012 große Kultur in ihr kleines Hunsrückdorf Horn. Fernab von den Zentren der Kultur bietet sie auf der kleinen Bühne des Gemeindehauses ein spartenübergreifendes Programm mit einer Mischung aus zeitgenössischem Ballett, Literatur, Musik und bildender Kunst.







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