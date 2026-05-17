Literatur, Musik, bildende Kunst: Seit Jahren bringt das Kunstfest Horn Kultur abseits großer Städte in den Hunsrück. Die Kulturveranstaltung soll auch nach der Galerieschließung von Dagmar Rehberg erhalten bleiben. Dafür sorgt nun ein Förderverein.
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Ein fester Termin im Kalender für Freunde der schönen Künste ist das Kunstfest Horn. Immer am ersten Sonntag im September bringt die Galeristin Dagmar Rehberg seit 2012 große Kultur in ihr kleines Hunsrückdorf Horn. Fernab von den Zentren der Kultur bietet sie auf der kleinen Bühne des Gemeindehauses ein spartenübergreifendes Programm mit einer Mischung aus zeitgenössischem Ballett, Literatur, Musik und bildender Kunst.