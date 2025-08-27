Musik und Tanz, eine Lesung, eine Ausstellung: Das Programm beim Kunstfest Horn ist breit gefächert. Wer dabei sein möchte, muss allerdings schnell sein.

Ein besonders Erlebnis für alle Freunde der schönen Künste ist immer wieder das Kunstfest Horn, das zum 13. Mal am Sonntag, 7. September, ab 11 Uhr stattfindet. Die Galeristin Dagmar Rehberg bringt wieder spartenübergreifend große Kultur in ihr kleines Dorf. Zeitgenössisches Ballett, eine Lesung im Gemeindehaus, eine Ausstellung in der ehemaligen Galerie Rehberg und ein Orgelkonzert auf der Stumm-Orgel in der evangelischen Kirche stehen auf dem ganztägigen Programm.

Stammgäste fiebern schon gespannt der Choreografie von Publikumsliebling Anne Jung entgegen. Die Tänzerin begann mit Rhythmischer Sportgymnastik, war Teilnehmerin an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, bevor sie zum klassischen Ballett wechselte. Sie gehörte viele Jahre zur Companie von „tanzmainz“, wechselte zum Nederlands Dance Theater und war Mitglied der Dresden Frankfurt Dance Company. Heute ist sie als freie Tänzerin und Choreografin weltweit unterwegs. Für ihren Auftritt auf der kleinen Bühne in Horn bringt sie vier Ensemblemitglieder von „tanzmainz“ mit.

Ein Grimme-Preisträger, der den Hunsrück kennt

Für die Lesung kommt der Schauspieler Henry Arnold aus Berlin in den Hunsrück. Als Darsteller des Musikstudenten, Dirigenten und Komponisten Hermann Simon in den Filmen „Die zweite Heimat“ und „Heimat 3“ von Edgar Reitz hat er bei den Dreharbeiten den Hunsrück kennengelernt. Der Grimme-Preisträger begann seine Laufbahn auf der Theaterbühne und wirkte mit in vielen Film- und Fernsehproduktionen. Als Dirigent und Pianist ist das Multitalent auch musikalisch tätig. Henry Arnold erzählt beim Kunstfest in szenischer Darstellung Alessandro Barricos „Legende vom Ozeanpianisten“ und nimmt seine Zuhörer mit auf eine poetisch-musikalische Seereise.

Die bildende Kunst vertritt Ivana Matic. 1986 in Serbien geboren, lebt und arbeitet sie in Mainz. An der Kunsthochschule absolvierte sie ein Studium der freien bildenden Kunst. Sie erhielt den Bundespreis für Kunststudierende. Aktuelle Arbeiten sind auch nach dem Kunstfest bis zum 21. September in der ehemaligen Galerie Rehberg, Wilhelm-Oertel-Straße 5, zu sehen.

Zahl der Plätze ist limitiert

Den musikalischen Part des Kunstfestes übernimmt Marius Herb. In Augsburg im Jahr 2000 geboren, ist er trotz seines jugendlichen Alters bereits Preisträger namhafter internationaler Orgel-Wettbewerbe. Seit Juli 2023 arbeitet er als Assistent der Orgelmusik bei den Augsburger Domsingknaben als Assistent der Dom-Musik. Zurzeit studiert er im Fach Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater in München. Er gastierte an vielen großen Orgeln in Europa. Beim Kunstfest spielt er auf der Stumm-Orgel der Horner Kirche Werke von Nicolaus Bruhns, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und Simon Preston.

Karten kosten 40 Euro inklusive Imbiss, Kaffee und Kuchen. Es gibt sie bei der Tourist-Information der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Neuen Schloss, Telefon 06761/837296, E-Mail tourist-info@sim-rhb.de. Aufgrund der limitierten Platzanzahl werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt.