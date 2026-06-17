Die ArtCon ist zurück
Kunst zum Anfassen begeistert in Wahlbach
Unter anderem konnten die Teilnehmer an der ArtCon Friedenspuppen basteln.
Unter anderem konnten die Teilnehmer an der ArtCon Friedenspuppen basteln.
Gerlinde Wolf

Nach einem Jahr Pause feiert die ArtCon ein gelungenes Comeback. Besucher jedes Alters probieren sich kreativ aus und machen das Gemeindehaus in Wahlbach zum Treffpunkt für Kunst, Musik und Begegnung. 

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Nach einem Jahr Pause ist die ArtCon zurück – und wie. Im Gemeindehaus in Wahlbach verwandelte sich das Wochenende in ein buntes Kreativfestival, bei dem Kunst nicht nur betrachtet, sondern vor allem erlebt werden konnte. Rund 150 Besucher nutzten die Gelegenheit, verschiedene Kunstrichtungen kennenzulernen, selbst aktiv zu werden und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

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