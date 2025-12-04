Kunst im Goßberg bei Wüschheim virtuell erleben 

Ende Oktober hatte das Holzkollektiv Odenwald zu einer besonderen Kunstaktion eingeladen: „Art goes underground“ füllte den ehemaligen Nato-Bunker Goßberg bei Wüschheim mit neuem Leben. Nun kann die Vernissage online erkundet werden.
Einmal einen Blick in den ehemaligen Nato-Bunker Goßberg werfen und dabei auch noch große Kunst genießen. Das ist seit Sonntag, 30. November, möglich. Denn „Art goes underground“, eine digitale Kunstvernissage, ist seither online veröffentlicht.Gleich vor dem Eingang zum Bunker stehen Kunstwerke von Achim Ripperger und Gabriele von Lutzau.