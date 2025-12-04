Vernissage im Nato-Bunker Kunst im Goßberg bei Wüschheim virtuell erleben Charlotte Krämer-Schick 04.12.2025, 09:00 Uhr

i Während einer Vernissage im Bunker Goßberg bei Wüschheim wurden Filmaufnahmen der Anlage gemacht. Nun können die Kunstwerke und der Bunker virtuell erkundet werden. Werner Dupuis

Ende Oktober hatte das Holzkollektiv Odenwald zu einer besonderen Kunstaktion eingeladen: „Art goes underground“ füllte den ehemaligen Nato-Bunker Goßberg bei Wüschheim mit neuem Leben. Nun kann die Vernissage online erkundet werden.

Einmal einen Blick in den ehemaligen Nato-Bunker Goßberg werfen und dabei auch noch große Kunst genießen. Das ist seit Sonntag, 30. November, möglich. Denn „Art goes underground“, eine digitale Kunstvernissage, ist seither online veröffentlicht.Gleich vor dem Eingang zum Bunker stehen Kunstwerke von Achim Ripperger und Gabriele von Lutzau.







