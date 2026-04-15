Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Kunst aus dem Hunsrück: Wenn Holz Geschichten erzählt
Andy Assmann aus Tiefenbach kreierte aus einem Baustamm einen Schwan.
Andy Assmann aus Tiefenbach kreierte aus einem Baustamm einen Schwan.
Jens Fink

Pinsel und Leinwand? Nicht immer. Ein Künstler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zeigt, wie aus Holz und mit Motorsäge beeindruckende Werke entstehen. Ein Blick auf Kreativität zum Welttag der Kunst.

Lesezeit 1 Minute
Wenn man an Kunst denkt, hat man meist ein bestimmtes Bild im Kopf: Pinsel, Leinwand, vielleicht eine ruhige Atelieratmosphäre, in der konzentriert gearbeitet wird. Zuletzt war ich in einer Ausstellung über Banksy, einen Graffiti-Künstler. Auch das verbinde ich mit Kunst: klare Botschaften, ganz ohne Worte.

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