Pinsel und Leinwand? Nicht immer. Ein Künstler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zeigt, wie aus Holz und mit Motorsäge beeindruckende Werke entstehen. Ein Blick auf Kreativität zum Welttag der Kunst.
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Wenn man an Kunst denkt, hat man meist ein bestimmtes Bild im Kopf: Pinsel, Leinwand, vielleicht eine ruhige Atelieratmosphäre, in der konzentriert gearbeitet wird. Zuletzt war ich in einer Ausstellung über Banksy, einen Graffiti-Künstler. Auch das verbinde ich mit Kunst: klare Botschaften, ganz ohne Worte.