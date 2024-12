„Frequenzen der Dringlichkeit“ Kunst am Bau für Feuerwehr Emmelshausen polarisiert 23.12.2024, 14:30 Uhr

i Schön ist sie noch nicht, die Lärmschutzwand am Neubau für das Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen - ohne wäre der Bau allerdings nicht genehmigt worden. Am rechten Teil der Wand soll Kunst am Bau zu einem stimmigen Bild beitragen. Philipp Lauer

Mit „Frequenzen der Dringlichkeit“ macht Künstler Jürgen Drewer Geräusche der Feuerwehr sichtbar. Die Kunst am Bau soll einen Teil der 60 Meter langen Lärmschutzwand am Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen schmücken. Der VG-Rat war teils skeptisch:

Teils zähneknirschend aber letztlich mit nur einer Gegenstimme hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein den Auftrag in Höhe von 40.000 Euro für die Kunst am Bau für das Feuerwehrgerätehaus an den Künstler Jürgen Drewer aus Nettetal vergeben.

