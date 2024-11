"ZaP on Tour" gut angelaufen - Saison wird trotzt Herausforderungen gemeistert Kulturkreis Region Emmelshausen setzt auf Kontinuität: Vorstand erhält erneut das Vertrauen 23.10.2024, 06:00 Uhr

i Mit einem Blumengruß verabschiedete Peter Unkel Alwine Müller, die den Vorstand seit der Vereinsgründung 1993 unterstützte. Foto: Biersch

Emmelshausen. Zu seiner Mitgliederversammlung traf sich der Kulturkreis Region Emmelshausen im Co-Working-Space „dasCO“ in der Simmerner Straße, in den Vorstandsvorsitzender Peter Unkel wegen der Sanierungsarbeiten im Zentrum am Park (ZaP) eingeladen hatte. Von einem guten Start in die Saison 2024/25, die aus eben diesem Grund durchgängig an Ausweichspielorten stattfinden wird, berichtete Geschäftsführer Thomas Biersch.

Die ersten Termine in der Bürgerhalle Halsenbach und der Hunsrückhalle Simmern seien reibungslos verlaufen, als nächste Veranstaltung werde dann das Programm „Kinderzeit“ mit Sebastian Lehmann in Boppard stattfinden. Biersch hob hierbei besonders die gute Unterstützung durch die Ortsgemeinde Halsenbach und die Teams der Hallen in Simmern und Boppard hervor.

