Jahresschau der Hauderer
Künstler aus dem Hunsrück thematisieren Tierschicksale
Die enge Verbindung von Mensch und Tier zeigt Karl Kaul, Gründer und Vorsitzender der Hauderer, auf seinem Bild "Spielendes Kind
Die enge Verbindung von Mensch und Tier zeigt Karl Kaul, Gründer und Vorsitzender der Hauderer, auf seinem Bild "Spielendes Kind".
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Tierschicksale in vielen Farben und Formen: Die Jahresausstellung der Hauderer provoziert, rührt an und überrascht mit Malerei, Holzarbeiten und Installationen. Was von Sonntag, 25. Oktober, an im Neuen Schloss Simmern zu sehen sein wird.

Lesezeit 2 Minuten
Wer kennt ihn nicht, den Hasen von Albrecht Dürer? Tiere werden seit Urzeiten und durch alle Epochen hindurch in unendlich vielen Varianten dargestellt. Es beginnt mit prähistorischen Höhlenmalereien, gefolgt von antiken Tierskulpturen über die klassische Malerei der großen Meister bis hin zur Performancekunst, in der Tiere in die Aktion einbezogen werden.
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