Die Temperaturen steigen weiter. In dieser Woche werden sogar bis zu 39 Grad erwartet. Da stellt sich die Frage: Drinnen bleiben oder Abkühlung im Freibad suchen?

Es ist so weit: Für die anstehende Woche sagen Meteorologen in Deutschland die bislang heißesten Tage des Jahres voraus. Am Mittwoch könnten die Temperaturen auf bis zu 39 Grad steigen. Ob man sich nun darüber freut oder nicht, das bleibt wohl jedem selbst überlassen. Ich für meinen Teil wäre auch mit 10 Grad weniger glücklich.

Aber genau wie die Einstellung zur Hitze unterschiedliche Meinungen hervorruft, kann sicherlich auch die Frage, wie so heiße Tage zu überstehen sind, zu Diskussionen führen. Manche Menschen versuchen, die Hitze so gut es geht zu meiden und den Großteil des Tages in (wenn möglich) kühlen Innenräumen zu verbringen. Andere wiederum suchen die Aktivität und wollen den hohen Temperaturen mit einem erfrischenden Freibadbesuch entgegenwirken.

Möglichkeiten für Letzteres gibt es in der Region auf jeden Fall genügend. Das Naturfreibad Simmern oder das Thermalfreibad Boppard sorgen bei den aktuellen Temperaturen mit Sicherheit für die gewünschte Abkühlung. Ich persönlich ziehe jedoch meine Wohnung vor. Dort habe ich zwar kein Schwimmbecken, um mich abzukühlen, aber zumindest eine Dusche, die im Notfall schnelle Abhilfe schafft.

Wer sich auch innerlich etwas abkühlen möchte, muss sich aber gar nicht für einen der beiden Orte entscheiden. Denn ein Eis zu essen, ist überall möglich – zu Hause und im Freibad.