Vom Förderverein gesponsert Krokodil bringt mehr Spaß ins Freizeitbad Rheinböllen Annalena Bischoff 14.01.2026, 19:00 Uhr

i Die Mitglieder des Fördervereins übergeben das neue Schwimmtier offiziell an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, Michael Boos. Annalena Bischoff

Im Freizeit- und Familienbad Rheinböllen gibt es tierischen Zuwachs: Statt Kamel Nelli zieht bald ein neues Krokodil ins Becken ein. Es soll vor allem den Kindern die Spielnachmittage versüßen – ein erster Meilenstein für den Förderverein des Bads.

Rheinböllen. Groß, grün und in nur fünf Minuten einsatzbereit: Die jüngeren Gäste des Freizeitbads Rheinböllen dürfen sich über eine neue Attraktion freuen. Ein riesiges aufblasbares Krokodil sorgt künftig für noch mehr Spielspaß im Becken.







Artikel teilen

Artikel teilen