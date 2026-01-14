Im Freizeit- und Familienbad Rheinböllen gibt es tierischen Zuwachs: Statt Kamel Nelli zieht bald ein neues Krokodil ins Becken ein. Es soll vor allem den Kindern die Spielnachmittage versüßen – ein erster Meilenstein für den Förderverein des Bads.
Lesezeit 2 Minuten
Rheinböllen. Groß, grün und in nur fünf Minuten einsatzbereit: Die jüngeren Gäste des Freizeitbads Rheinböllen dürfen sich über eine neue Attraktion freuen. Ein riesiges aufblasbares Krokodil sorgt künftig für noch mehr Spielspaß im Becken.