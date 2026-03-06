Disput um Neubau für VG-Werke
Kritik an Aussagen der CDU-Fraktion Simmern-Rheinböllen
Das Rathaus in Simmern ist in die Jahre gekommen. Auch die VG-Werke sind dort untergebracht.
Andreas Nitsch

Wurden für den geplanten Neubau der Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen nicht alle Optionen geprüft? Und müssen wegen des Neubaus die Gebühren steigen? Das sagt die CDU-Fraktion im VG-Rat. Der Vorstand der VG-Werke widerspricht.

Lesezeit 1 Minute
Der Vorstand der Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen widerspricht in einer Pressemitteilung Aussagen der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Hintergrund ist die Diskussion um einen Neubau für die Verbandsgemeindewerke.Die CDU-Fraktion hatte kritisiert, dass es keine Gespräche mit der Stadt Simmern gegeben habe über die Errichtung eines gemeinsamen Verwaltungsgebäudes, das auch den städtischen Bauhof umfasst.

