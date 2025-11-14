Friedensdekade in Simmern Kriegsdienstverweigerung ist wieder ein Thema Dieter Junker 14.11.2025, 14:00 Uhr

i Gregor Rehm (rechts) informierte in Simmern über die steigende Nachfrage nach KDV-Beratungen aufgrund der aktuellen Diskussionen über den künftigen Wehrdienst. Junker Dieter

Dienst an der Waffe, oder nicht? Vor dieser Frage standen viele junge Männer bis zur Aussetzung der Wehrpflicht – die bald wieder eingeführt werden könnte. Im Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade wurde das Thema in Simmern diskutiert.

Plötzlich ist Kriegsdienstverweigerung wieder ein Thema. Nach der Aussetzung der Einberufung zur Wehrpflicht 2011 war es ruhig geworden, doch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Diskussion um den künftigen Wehrdienst hat sich das geändert.







Artikel teilen

Artikel teilen