Bis vor Kurzem war er noch auf Platz eins der Prioritätenliste: Der geplante Radweg zwischen Kastellaun und Emmelshausen sorgte im Kreistag für Diskussionen. Warum die Verbindung trotz ihrer bisherigen Spitzenposition nun hinten ansteht.
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Der Kreistag hat beschlossen, wie der Radwegebau entsprechend dem Radverkehrskonzept finanziert werden soll. Für Diskussionen sorgte dabei ausgerechnet die Verbindung zwischen Kastellaun und Emmelshausen. Obwohl sie bislang als wichtigste Maßnahme galt, sollte ihre Priorität auf Antrag der FDP neu bewertet werden.