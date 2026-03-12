Schockmoment: Ölfilme im Wasser, Dieselgeruch in der Luft: Ein Leck in einer Pipeline hat im Rhein-Hunsrück-Kreis zu einem Großeinsatz geführt. Die Frage ist: Ist die Lage unter Kontrolle und können Schäden an der Umwelt vermieden werden?
Großalarm in Wiebelsheim: Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes aus der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein und darüber hinaus alarmiert. Grund war ein starker Dieselgeruch sowie ein Ölfilm im Bach, den Anwohner meldeten.