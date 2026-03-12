Dieselaustritt in Wiebelsheim Kreis: Umweltfolgen im Hunsrück bleiben wohl nicht aus Annalena Bischoff

Lara Kempf

Daniel Rühle 12.03.2026, 15:30 Uhr

i Nach dem Dieselaustritt an der Pipeline bei Wiebelsheim: Die Wehren aus der VG Hunsrück-Mittelrhein und dem gesamten Kreisgebiet kümmern sich um den Kraftstoff, der unter anderem in den Simmerbach floss. Sebastian Schmitt

Schockmoment: Ölfilme im Wasser, Dieselgeruch in der Luft: Ein Leck in einer Pipeline hat im Rhein-Hunsrück-Kreis zu einem Großeinsatz geführt. Die Frage ist: Ist die Lage unter Kontrolle und können Schäden an der Umwelt vermieden werden?

Großalarm in Wiebelsheim: Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes aus der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein und darüber hinaus alarmiert. Grund war ein starker Dieselgeruch sowie ein Ölfilm im Bach, den Anwohner meldeten.







