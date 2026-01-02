Windkraftausbau im Hunsrück Kreis-Grüne: Es fehlt am Willen zu fairer Aufteilung Charlotte Krämer-Schick 02.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Silhouetten eines Windrades und einer Hochspannungsleitung zeichnen sich in der Nähe von Pfalzfeld vor einem farbenprächtigen Himmel neben der untergehenden Sonne ab. Im Mai 2012 ging der Windpark des Wörrstädter Energieunternehmens Juwi und der Energieversorgung Offenbach (EVO) auf den Höhen des Hunsrücks in Betrieb. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance / dpa

Wird Kritik an einem weiteren Ausbau der Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis laut, richtet sich diese häufig auch gegen Bündnis 90/Die Grünen. Doch der Kreisverband lehnt weitere Räder ebenfalls ab. Er übt indes Kritik an der Planungsgemeinschaft.

Immer wieder geht die Kritik derer, die sich gegen den weiteren Ausbau der Windkraft in der Region stemmen, auch in Richtung der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Gerade hat das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur zu einer Demonstration in Boppard aufgerufen, wenn der Kreisverband am 11.







