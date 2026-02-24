Kandidaten im Wahlkreis 16: Kowal: Klarer Wertekompass für nachhaltige Entwicklung
Kandidaten im Wahlkreis 16
Kowal: Klarer Wertekompass für nachhaltige Entwicklung
ÖDP-Bewerber im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ulf Kowal tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei ÖDP – die Naturschutzpartei an.