Ausstellung in Kunstscheune
Korweiler wird zur Bühne für kolumbianische Kunst
Alfredo Piñeres hat seine Maluntensilein mitgebracht und nutzt auch in Korweiler die Zeit um seine Eindrücke auf Leinwand zu bri
Alfredo Piñeres hat seine Maluntensilein mitgebracht und nutzt auch in Korweiler die Zeit um seine Eindrücke auf Leinwand zu bringen.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Zwei Künstler, zwei Lebensgeschichten, zwei völlig unterschiedliche Kunststile: In der Hofsammlung des Ehepaars Dybowski treffen menschenleere Landschaften auf autobiografische Bilder. Hinter der Ausstellung stecken kreative Köpfe aus Kolumbien.

Lesezeit 2 Minuten
„Menschenleer und voller Leben“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung der Hofsammlung von Mecki und Andreas Dybowski in Korweiler. Das auf Kunst aus Kolumbien spezialisierte Sammlerehepaar präsentiert in ihrer Kunstscheune mit Guillermo Londoño und Alfredo Piñeres zwei Maler, die sowohl von ihrer Vita, als auch von ihrem Werk unterschiedlicher kaum sein könnten.
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