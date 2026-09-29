Zwei Künstler, zwei Lebensgeschichten, zwei völlig unterschiedliche Kunststile: In der Hofsammlung des Ehepaars Dybowski treffen menschenleere Landschaften auf autobiografische Bilder. Hinter der Ausstellung stecken kreative Köpfe aus Kolumbien.
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„Menschenleer und voller Leben“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung der Hofsammlung von Mecki und Andreas Dybowski in Korweiler. Das auf Kunst aus Kolumbien spezialisierte Sammlerehepaar präsentiert in ihrer Kunstscheune mit Guillermo Londoño und Alfredo Piñeres zwei Maler, die sowohl von ihrer Vita, als auch von ihrem Werk unterschiedlicher kaum sein könnten.