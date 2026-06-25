Hotel Feinheit in Halsenbach
Kontrapunkt gegen Schnelllebigkeit und Minimalismus
Seit 2022 führen Kim Wagner und Etienne Weber das Hotel-Restaurant Feinheit in Ehr. Die beiden eint nicht nur die kulinarische L
Seit 2022 führen Kim Wagner und Etienne Weber das Hotel-Restaurant Feinheit in Ehr. Die beiden eint nicht nur die kulinarische Leidenschaft, sondern auch der Drang, etwas Neues zu wagen.
Johannes Kirsch

Vor zehn Jahren wagten Etienne Weber und Kim Wagner den Schritt in die Selbstständigkeit. Nicht nur aller Anfang war schwer, sondern auch aktuell sind die Zeiten in der Branche nicht berauschend, sagen sie. Wie sie dennoch einem Trend trotzen wollen.

Lesezeit 4 Minuten
In Gastronomie und Hotellerie sei der Grat manchmal schmal, sagt Etienne Weber. Zwischen seiner Leidenschaft, dem Kochen, auf der einen und dem Eingeständnis, dass sein Tun immer auch Geschäft ist, auf der anderen Seite. Dabei wirkt der gelernte Koch gar nicht wie ein klischeehafter Geschäftsmann, für den bloß Ist, Soll und Saldo zählen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGastronomie

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