Astrid Bach und Kurt Faller haben die SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat verlassen und sind zur CDU-Fraktion gewechselt. Parteiaustritt? Für beide keine Option. Im Interview erzählen sie, was zur Trennung führte – und warum die CDU für sie passt.
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SPD-Mitglied und CDU-Fraktionsmitglied zugleich: Seit August nehmen Astrid Bach und Kurt Faller ihre Mandate im Simmerner Stadtrat aus der CDU-Fraktion heraus wahr. Beide betonen, dass sie weiterhin der SPD angehören. Dem Fraktionswechsel ging eine Entwicklung voraus, die bei Bach bis zu ihrer Wahl zur Beigeordneten im vergangenen Jahr zurückreicht.