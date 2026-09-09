Fraktionswechsel in Simmern
Konflikt in der SPD-Fraktion: „Es gibt einen Bruch“
Sie wollen weiterhin Politik für Simmern machen – allerdings nicht mehr aus der SPD-Fraktion heraus: Astrid Bach und Kurt Faller
Sie wollen weiterhin Politik für Simmern machen – allerdings nicht mehr aus der SPD-Fraktion heraus: Astrid Bach und Kurt Faller gehören künftig der CDU-Fraktion im Stadtrat Simmern an. Über die Gründe für ihren Wechsel sprechen sie im Interview mit unserer Zeitung.
Monika Pradelok

Astrid Bach und Kurt Faller haben die SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat verlassen und sind zur CDU-Fraktion gewechselt. Parteiaustritt? Für beide keine Option. Im Interview erzählen sie, was zur Trennung führte – und warum die CDU für sie passt.

Lesezeit 6 Minuten
SPD-Mitglied und CDU-Fraktionsmitglied zugleich: Seit August nehmen Astrid Bach und Kurt Faller ihre Mandate im Simmerner Stadtrat aus der CDU-Fraktion heraus wahr. Beide betonen, dass sie weiterhin der SPD angehören. Dem Fraktionswechsel ging eine Entwicklung voraus, die bei Bach bis zu ihrer Wahl zur Beigeordneten im vergangenen Jahr zurückreicht.
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