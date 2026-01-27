Wie ließe sich der Rand des Soonwalds bis zum LEP V sicher schützen? Und lässt sich ein weiterer Ausbau im gesamten Kreis durch Dritte verhindern? Landrat, Bürgermeister und Abgeordneter richten sich mit einer Erklärung an Minister Ebling.
Mit einer „Gemeinsamen Erklärung zum Landeswindenergiegebietegesetz“ haben sich die Bürgermeister der vier Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard, Landrat Volker Boch und der Wahlkreisabgeordnete der CDU, Tobias Vogt, an Innenminister Michael Ebling gewandt.