Windkraft Rhein-Hunsrück-Kreis Kommunen fordern sicheren Schutz auch des Soonwaldrands Charlotte Krämer-Schick 27.01.2026, 16:00 Uhr

i Nicht nur der Bereich südlich der B50 am Rande des Soonwalds wie hier bei Tiefenbach soll frei von Windrädern bleiben. Die Kommunen sprechen sich auch gegen einen erheblichen weiteren Ausbau im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis aus. Werner Dupuis

Wie ließe sich der Rand des Soonwalds bis zum LEP V sicher schützen? Und lässt sich ein weiterer Ausbau im gesamten Kreis durch Dritte verhindern? Landrat, Bürgermeister und Abgeordneter richten sich mit einer Erklärung an Minister Ebling.

Mit einer „Gemeinsamen Erklärung zum Landeswindenergiegebietegesetz“ haben sich die Bürgermeister der vier Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard, Landrat Volker Boch und der Wahlkreisabgeordnete der CDU, Tobias Vogt, an Innenminister Michael Ebling gewandt.







