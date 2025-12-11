„Kommunale Finanzkrise“: Kreis macht 26 Millionen Miese

Mit einem satten Minus von rund 26 Millionen Euro im Ergebnishaushalt hat der Kreistag Rhein-Hunsrück den Haushalt für das Jahr 2026 beschlossen. Über die Gründe dafür waren sich Landrat Volker Boch und die Fraktionen weitgehend einig.
Der Kreistag hat am Montag den Haushalt des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Jahr 2026 beschlossen. Das Minus im Ergebnishaushalt fällt rund doppelt so groß aus wie 2025: Fast 26 Millionen Euro fehlen im Ergebnishaushalt. Fast ausschließlich sind die hohen Aufwendungen von rund 291,9 Millionen Euro auf Pflichtaufgaben des Landkreises zu verbuchen.