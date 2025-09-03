Rhein in Flammen zieht Jahr für Jahr zigtausende Menschen ins Mittelrheintal. Bislang gibt es mit Bonn, Bingen/Rüdesheim, Koblenz/ Spay, Oberwesel und St. Goar fünf Veranstaltungsorte. Vielleicht ist bald auch die Stadt Boppard dabei.

Ein Dreiklang aus einem spektakulären Höhenfeuerwerk über dem Rhein, einem Festprogramm an Land und einem großen Schiffskonvoi – das ist, was den Reiz bei Rhein in Flammen ausmacht und was Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus nah und fern ins Mittelrheintal zieht. Daran will künftig auch die Stadt Boppard teilhaben. Der Hauptausschuss der Stadt hat einstimmig beschlossen, dass sich die Stadt um eine Aufnahme in die Veranstaltungsreihe bewerben soll. Zuvor hatte sich auch schon der Tourismusausschuss bei einer Gegenstimme mehrheitlich dafür ausgesprochen.

Bislang gibt es Rhein in Flammen in Bonn, Bingen/Rüdesheim, Koblenz/ Spay, Oberwesel und St. Goar. Wie aus der Beschlussvorlage vorgeht, ist nun die Stadt Boppard aktiv auf die Romantischer Rhein Tourismus GmbH als Inhaber der Marke Rhein in Flammen zugegangen, um auszuloten, ob ein Beitritt möglich sei. „Ich gehe davon aus, dass unsere Bewerbung angenommen wird“, zeigte sich Bürgermeister Jörg Haseneier im Hauptausschuss optimistisch. Man habe sich sehr offen gezeigt, Boppard in die Reihe aufzunehmen. Dem müssten nun die bisherigen Kooperationspartner zustimmen. Die Verwaltung hält den Zeitpunkt für günstig, weil derzeit eine neue Kooperationsvereinbarung ausgehandelt werde. „Mit einer zeitnahen Entscheidung könnte Boppard hier unmittelbar integriert werden“, heißt es in der Vorlage weiter.

Das Weinfest in Boppard, traditionell an zwei Wochenenden Ende September/Anfang Oktober, war in den vergangenen Jahren zunehmend ein Verlustgeschäft für die Stadt geworden. Um wieder mehr Besucher zu gewinnen, beschloss der Stadtrat im März, auf Anregung einer „Task Force“ zur Wiederbelebung des Weinfests, in diesem Jahr wieder an beiden Wochenenden Feuerwerk zu veranstalten. Das letzte Feuerwerk auf dem Weinfest gab es 2019, 2022 gab es stattdessen eine Lasershow.

Diese Feuerwerke könnten künftig mit einer Partnerschaft mit Rhein in Flammen besser vermarktet werden und das Weinfest als Landprogramm und die Marke „Mittelrhein Weinfest Boppard“ insgesamt profitieren. Auch für zukünftige Herausforderungen finanzieller und organisatorischer Art, die Veranstaltungen in dieser Größenordnung mitbringen und somit alle Partner gleichermaßen betreffen, ließen sich gemeinsam Lösungen finden, hofft man bei der Stadt.

Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Boppard werden in der Beschlussvorlage auf maximal 1000 Euro pro Jahr für eine Umlage beziffert. Nach Informationen unserer Zeitung haben andere ausrichtende Kommunen in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich die Kosten für das Feuerwerk mit den Beiträgen decken lassen, die die Passagiere auf den Schiffen leisten. Im Hauptausschuss wurde dies jedoch nicht thematisiert.

In diesem Jahr findet das Weinfest Boppard vom 26. bis 29. September und vom 3. bis 5. Oktober statt. Die Kosten für das Feuerwerk an den Samstagen will die Stadt unter anderem mit dem Verkauf von Weingläsern decken.