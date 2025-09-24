In einer Sitzung am Donnerstag, 25. September, könnte der Rat der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein die Weichen für weitere 17 Windräder im Vorderhunsrück stellen.
Wenn der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein am Donnerstag, 25. September, um 18.15 Uhr im Gemeindezentrum in Norath zusammenkommt, wird er auch über weitere Windkraftprojekte diskutieren. Von 17 möglichen Standorten ist die Rede, sie alle befinden sich außerhalb der bestehenden Konzentrationsflächen.