VG-Rat tagt am 25. September Kommen weitere 17 Windräder in den Vorderhunsrück? 24.09.2025, 17:00 Uhr

i Auch die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein verfügt bereits über eine stattliche Anzahl an Windrädern, zu denen auch die Anlagen bei Wiebelsheim gehören. Geht es nach einigen Gemeinden, könnten noch weitere 17 Stück dazukommen. Werner Dupuis

In einer Sitzung am Donnerstag, 25. September, könnte der Rat der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein die Weichen für weitere 17 Windräder im Vorderhunsrück stellen.

Wenn der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein am Donnerstag, 25. September, um 18.15 Uhr im Gemeindezentrum in Norath zusammenkommt, wird er auch über weitere Windkraftprojekte diskutieren. Von 17 möglichen Standorten ist die Rede, sie alle befinden sich außerhalb der bestehenden Konzentrationsflächen.







