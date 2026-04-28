Großer Auflauf auf dem Major-Tholi-Platz. Die Führung des Informationstechnikbataillons 282 in Kastellaun wurde an Oberstleutnant Gerhard Borchardt übertragen. Sein Vorgänger wechselt derweil nach drei Jahren im Hunsrück in die Bundeshauptstadt.
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Der Siegeszug der digitalen Kommunikation ist nicht aufzuhalten. Sie prägt sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung spielt sie eine große Rolle. Ein schneller und sicherer Informationsfluss ist im Einsatz längst unabdingbar geworden.