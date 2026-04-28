Gerhard Borchardt übernimmt
Kommandowechsel in Kastellauner Hunsrück-Kaserne
Oberst Jürgen Schweiger (Zweiter von rechts) übertrug das Kommando mit einem symbolischen Handschlag von Oberstleutnant Alexande
Oberst Jürgen Schweiger (Zweiter von rechts) übertrug das Kommando mit einem symbolischen Handschlag von Oberstleutnant Alexander Pfeilschifter (Zweiter von links) an Oberstleutnant Gerhard Borchardt (rechts).
Johannes Kirsch

Großer Auflauf auf dem Major-Tholi-Platz. Die Führung des Informationstechnikbataillons 282 in Kastellaun wurde an Oberstleutnant Gerhard Borchardt übertragen. Sein Vorgänger wechselt derweil nach drei Jahren im Hunsrück in die Bundeshauptstadt.

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Der Siegeszug der digitalen Kommunikation ist nicht aufzuhalten. Sie prägt sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung spielt sie eine große Rolle. Ein schneller und sicherer Informationsfluss ist im Einsatz längst unabdingbar geworden.

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