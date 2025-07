Seit gut anderthalb Wochen laufen die Arbeiten an der Hunsrückhöhenstraße (B327) bei Niedert. Der Verkehr wird zum einen über Sauerbrunnen-Leiningen-Norath-Mühlpfad umgeleitet. Die Umleitung von Bickenbach aus führt durch Thörlingen – in den ersten Tagen nach der Sperrung war das Dorf vor allem mit Schwerlastverkehr überlastet. Unsere Zeitung hat sich umgehört, wie es sich seitdem entwickelt hat. Wie schätzt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach die Lage ein? Was sagt der Thörlinger Erste Beigeordnete zum Verkehr? Wie ist die Lage in den anderen Orten entlang der Umleitungsstrecke? Wie läuft es auf der Baustelle?

Schon wenige Tage nach Einrichtung der Umleitung hat der LBM Tempo 30 in Thörlingen und eine Sperrung für den Schwerlastverkehr angeordnet. Die Sperrung wurde noch in der vergangenen Woche mit Schildern ausgewiesen, die Tempo 30-Schilder folgten am Dienstag, 15. Juli. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des LBM die Strecke täglich aufgesucht und auch über gewisse Zeiträume beobachtet, berichtet Gerold Haas. „Die Lage hat sich unserer Einschätzung nach vollkommen beruhigt und entspricht absolut nicht dem, wie sie teilweise geschildert wird“, sagt Haas. „Die Umleitung der Lkw funktioniert jetzt auch.“ An einer Stelle werde man noch nachjustieren und die Umleitungsstrecke über Thörlingen auch für den landwirtschaftlichen Verkehr freigeben. Bislang regelt etwa von Emmelshausen kommend auf Höhe Sauerbrunnen das Schild „Durchfahrt verboten, Anlieger Niedert und Thörlingen frei“ den Verkehr. Hier ergänzt Haas, dass auch die Autofahrer der weiter auf der Umleitungsstrecke gelegenen Orte fahren dürfen.

Ein Thörlinger Anwohner, der sich besonders für mehr Lärmschutz einsetzt, hatte sich in einem Schreiben an einen großen Verteiler gewandt und bemängelt, dass seine Anträge auf weitergehende Schutzmaßnahmen nicht berücksichtigt würden. Ihm werde man antworten, sagt Haas und bemerkt, dass es außer dieser keine weiteren Beschwerden gab. „Wir halten uns an Gesetze und gehen nicht willkürlich vor.“ Den Lärmschutz halte er in der Angelegenheit nicht für den richtigen Ansatz, da ein entsprechendes Verfahren länger dauern dürfte als die Baustelle.

Die Bauarbeiten auf der B327 bei Niedert laufen planmäßig und können voraussichtlich Mitte August abgeschlossen werden, berichtet Haas. In der Region hatte sich zuletzt die Information schnell verbreitet, dass das ausführende Bauunternehmen Anfang August drei Wochen Betriebsferien einlege. Die Befürchtung, dass sich deshalb die Arbeiten verzögern könnten, räumt Haas jedoch gleich aus. „Auf die Bauarbeiten wirkt sich das nicht aus, die laufen auch in dieser Zeit weiter.“

„Weil es an vielen Stellen im Ort keine Gehwege gibt, ist das weiterhin eine Gefahr für die Fußgänger im Ort.“

Daniel Bartholmes, Erster Beigeordneter Thörlingen

Der Erste Beigeordnete der Gemeinde Thörlingen, Daniel Bartholmes, berichtet, wie sich der Verkehr entwickelt hat. „Es ist weniger geworden, aber nach wie vor viel“, sagt Bartholmes. Erst am Dienstag habe sich noch ein großer Lkw in den Ort verirrt, das komme immer wieder vereinzelt vor. „Weil es an vielen Stellen im Ort keine Gehwege gibt, ist das weiterhin eine Gefahr für die Fußgänger.“ Besonders dem zu erwartenden großen Verkehrsaufkommen rund um das Nature-One-Wochenende oder im Fall einer Sperrung auf der Autobahn 61 blicke man im Ort mit Sorge entgegen. Die Forderung nach Schritten für mehr Sicherheit unterstütze man. Nach dem Aufstellen der Tempo-30-Schilder erwartet er nun, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auch kontrolliert werde.

Verkehr staut sich von Ampel teils bis ins Dorf zurück

In Mühlpfad etwa wirke sich der zusätzliche Verkehr kaum aus, sagt Bürgermeister Florian Kneip – nicht einmal auf die Kirmes, die man am Wochenende mit vielen Besuchern gefeiert habe. In den weiteren Orten entlang der Umleitungsstrecke über Sauerbrunnen, Leiningen und Norath berichten die Ortschefs von mehr Verkehr, der auf weiten Strecken aber gut fließe. „Es ist besonders zu den Hauptverkehrszeiten merklich mehr, aber es funktioniert“, sagt etwa Martin Dupont, Erster Beigeordneter von Leiningen. Wegen der Höhenbeschränkung am Viadukt in Norath halte sich der Lkw-Verkehr in Grenzen.

„Das ist ein Nadelöhr, an dem sich in der vergangenen Woche ein Lastwagen festgefahren hat“, berichtet Arno Morschhäuser, Bürgermeister in Norath. Das komme üblicherweise zwei bis drei Mal im Jahr vor, dann gehe im Dorf schnell nichts mehr. Ansonsten sei das Verkehrsaufkommen durchaus „stramm“. Zu den Stoßzeiten staue sich der Verkehr von der Ampel an der Kreuzung der L214 und L215 Richtung Pfalzfeld wegen der kurzen Grünphasen teilweise bis ins Dorf zurück. „Da muss man schauen, dass man eine Lücke findet, und warten wie in einer Großstadt. Ich kommuniziere das im Dorf aber so, dass ich froh darüber bin, wenn Straßen erneuert werden und das eine Belastung ist, die man dafür in Kauf nehmen muss. Man kann nicht sagen: ‘Wasch mich, aber mach mich nicht nass’“, sagt Morschhäuser.