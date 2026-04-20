Veranstaltung in Argenthal Knifflige Aufgaben bei Olympiade der Landjugend Werner Dupuis 20.04.2026, 19:00 Uhr

i Mit viel Freude und Kreativität mussten die Aufgaben bei der Landjugendolympiade bewältigt werden, wie auf unserem Foto beim Transport von Mehl mit Hilfe von Bierdeckeln. Werner Dupuis

Reden, Oldtimer, knifflige Aufgaben: Die Landjugend veranstaltete auf dem Kauerhof in Argenthal eine Olympiade, bei der die Teams aus der gesamten Region ihre Kräfte messen konnten. Etwa beim Transport von Mehl mittels Bierdeckeln.

Landwirtschaft zum Anfassen, dazu hatte die Landjugend Hunsrück auf den Kauerhof in Argenthal eingeladen. Ein buntes Programm für die ganze Familie, mit einen breiten Einblick in die vielfältigen Bereiche rund um die heimische Landwirtschaft hatten die Jungbauern ihren Besuchern versprochen, bei dem auch das Vergnügen und die Unterhaltung nicht zu kurz kommen durften.







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