Die Tinte ist trocken, der Notarvertrag unterzeichnet. Ganz in trockenen Tüchern ist der Verkauf des Klosters Ravengiersburg aber dennoch nicht. Zum einen muss das Bistum Trier den Verkauf an die Sitoa GmbH noch absegnen, zum anderen hat die Käuferin die Möglichkeit, noch einmal Abstand vom Kauf zu nehmen. Nämlich dann, wenn die erhoffte Förderung durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) nicht fließt. Denn ohne sie sei das Projekt kaum bis gar nicht realisierbar, machte Heiko Bonn von der Sitoa-Geschäftsführung bereits Anfang des Jahres im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich.

„Heute war ein guter Tag.“

Birgit Bai, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Pfarrei Simmern-Rheinböllen St. Lydia

Seine Kollegin Anna Held, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung, war nach Kirchberg gekommen, um den Kaufvertrag zu unterzeichnen. „Jetzt geht es richtig los“, sagte sie strahlend und freute sich, dass Sitoa jetzt tiefer in das Projekt einsteigen kann. „Dieser Ort hier ist wirklich etwas Besonderes“, sagte Held. Es gebe Gründe, warum die Menschen vor Jahrhunderten genau an dieser Stelle gebaut hätten, und die seien heute noch spürbar.

Seitens der Pfarrei Simmern-Rheinböllen St. Lydia hatte Birgit Bai, Vorsitzende des Verwaltungsrats, gemeinsam mit ihrem Stellvertreter David Reischl die Ehre, den Verkauf zu vollziehen. „Ich bin froh, dass der Startschuss getan ist“, sagte Bai. Nicht nur mit dem Kloster und dem Hunsrückdom habe die Pfarrei noch große Baustellen vor sich, eine sei mit dem Verkauf nun beendet. Wie es mit dem Dom weitergehe, stehe noch in den Sternen. Sowohl die Finanzierung der dringend notwendigen Erhaltungsmaßnahmen als auch ein Zeitplan und das Einverständnis des Bistums für die Pläne der Pfarrei seien noch unklar. „Heute aber war ein guter Tag“, sagte Bai mit Blick auf die Vertragsunterzeichnung.

Für die Sitoa GmbH mit Sitz in Starnberg bei München in Oberbayern ist die Entwicklung eines solch historischen Baus noch Neuland, dennoch sind ihre Pläne bereits recht konkret. In erster Linie soll in dem historischen Gebäude seniorengerechter Wohnraum entstehen. Zudem ist eine Wohn-Pflege-Gemeinschaft für zwölf Bewohner mit Unterstützungsbedarf geplant. Diese sieht zwölf Bewohnerzimmer mit eigenem Badezimmer vor, großzügige Gemeinschaftsräume und eine selbst organisierte ambulante Betreuung durch Angehörige und einen ambulanten Pflegedienst. Um die geplante recht niedrige Kaltmiete halten zu können, hofft das Unternehmen auf die erwähnte Förderung durch die ISB.

i Das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift Ravengiersburg geht auf das 11. Jahrhundert zurück und gehört zu den eindruckvollsten Baudenkmälern des Hunsrücks. Charlotte Krämer-Schick

Neben der Wohn-Pflege-Gemeinschaft im Erdgeschoss sind zehn bis 15 Seniorenwohnungen mit in erster Linie ein oder zwei Zimmern, Badezimmer und Küche für Einzelpersonen und Paare geplant. Auch gemeinschaftlich genutzte Räume und Freiräume zur Förderung des Austauschs und der Gemeinschaft soll es geben. In Abstimmung mit dem Denkmalamt ist ein barrierefreier Umbau des Gebäudes inklusive Aufzug geplant. Zudem werden die Außenanlagen neu bzw. umgestaltet, dort werden auch Bauplätze geplant.

„Dieser Ort hier ist wirklich etwas Besonderes.“

Anna Held, Geschäftsführung der Sitoa GmbH

Ziel des Projekts seien die dauerhafte Wiederbelebung des Dorfkerns, die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und die Umsetzung mit regionalen Handwerksbetrieben unter dem Motto „Aus der Region für die Region“, hatte Geschäftsführer Heiko Bonn Anfang des Jahres erklärt. Bonn, der in Sohren aufgewachsen ist, hat nicht nur eine enge Bindung zum Hunsrück, sondern auch zu Ravengiersburg und dem Kloster, denn seine Mutter stammt aus der 330-Seelen-Gemeinde. Er habe als Kind und Jugendlicher viel Zeit in Ravengiersburg verbracht.

Ursprünglich hatte die Pfarrei den Verkauf für Ende 2025 angepeilt, die Sitoa rechnet nun mit einem Baubeginn im Herbst 2026. Das Unternehmen will jetzt mit der Planung und der Abstimmung mit dem Denkmalamt und der ISB in das Projekt starten.

Villa Musica gastiert im Innenhof

Der Innenhof des Klosters Ravengiersburg dient auch in diesem Sommer der Villa Musica als Veranstaltungsort. Am Freitag, 15. August, steht dort um 20 Uhr Wiener Klassik mit dem Quatuor Elmire auf dem Programm. David Petrlik (Violine), Yoan Brakha (Violine), Hortense Fourrier (Viola) und Rémi Carlon (Violoncello) spielen Werke von Joseph Haydn, Béla Bartók und Ludwig van Beethoven. Bei Regen findet das Konzert im Hunsrückdom statt. Karten gibt es unter www.villamusica.de

Auch zukünftig soll der Innenhof des Klosters als Konzertstätte nutzbar sein, versichert Anna Held von der Sitoa GmbH. Zudem führen das Unternehmen und die Pfarrei bereits Gespräche, was die Zugänge zur Sakristei, zur Kapelle, zu den Toiletten und zur Orgel angehe. Auch über eine Lagermöglichkeit der Krippe sei bereits gesprochen worden. „ Wir planen eine enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde für Veranstaltungen etc. und wollen den Ort gemeinsam wieder mit Leben füllen“, sagt Held.