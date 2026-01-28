Rhein-Hunsrück – die Kolumne Kleines Kraftpaket aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis Charlotte Krämer-Schick 28.01.2026, 06:30 Uhr

i Das „Kichepittersche" zeigt im Vergleich, wie klein und unscheinbar das Behaarte Schaumkraut ist. Charlotte Krämer-Schick

Es muss nicht Chia oder Avocado sein, auch im Hunsrück und am Mittelrhein gibt es echte Superfoods. Und manche sind so unscheinbar, dass die meisten sie wohl übersehen – oder als Unkraut abtun. Dabei steckt so viel drin!

Es ist miniklein, absolut unscheinbar, hat hübsche, winzige Blüten, und steckt doch so voller Kraft: das Behaarte Schaumkraut, Cardamine hirsuta. Wer genau hinschaut, sieht jetzt schon die kleinen Rosetten, die eigentlich fast überall zu finden sind. An Wegrändern, auf Wiesen, und natürlich auch in meinem Schabbacher Gemüsebeet.







