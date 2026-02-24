Kandidaten im Wahlkreis 16: Klein: Echte Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz
Klein: Echte Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz
FDP-Bewerber im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren. Fynn Stefan Klein tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei FDP an.