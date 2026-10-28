Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Klein, aber fein!
Sie sollen nachhaltig sein und Leben auf kleinstem Raum ermöglichen: Tiny Häsuer.
Sie sollen nachhaltig sein und Leben auf kleinstem Raum ermöglichen: Tiny Häsuer.
Henning Kaiser/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Sie sind nicht sehr groß, bieten einem aber alles zum Leben, was man so braucht: Tiny Häuser. Dass die Reduzierung auf das Wesentliche gar nicht so schlecht ist, stellte unsere Autorin bei einem kürzlichen Urlaub fest.

Lesezeit 1 Minute
Am vergangenen Donnerstag war es so weit: Mein verlängertes Wochenende begann. Um wirklich entspannen zu können und dem Alltag vollends zu entfliehen, ging es für ein paar Tage nach Holland. Das Domizil: ein Tiny Haus mitten im Grünen.Auf nur knapp 35 Quadratmetern befand sich alles, was man so braucht: eine vollständig ausgestattete Küchenzeile, ein kleiner Wohnraum mit Couch, Fernseher, Esstisch und Stühlen, ein Badezimmer sowie ein ...
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