Rhein-Hunsrück – die Kolumne Klein, aber fein! Lara Kempf 28.10.2026, 07:30 Uhr

i Sie sollen nachhaltig sein und Leben auf kleinstem Raum ermöglichen: Tiny Häsuer. Henning Kaiser/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Sie sind nicht sehr groß, bieten einem aber alles zum Leben, was man so braucht: Tiny Häuser. Dass die Reduzierung auf das Wesentliche gar nicht so schlecht ist, stellte unsere Autorin bei einem kürzlichen Urlaub fest.

Am vergangenen Donnerstag war es so weit: Mein verlängertes Wochenende begann. Um wirklich entspannen zu können und dem Alltag vollends zu entfliehen, ging es für ein paar Tage nach Holland. Das Domizil: ein Tiny Haus mitten im Grünen.Auf nur knapp 35 Quadratmetern befand sich alles, was man so braucht: eine vollständig ausgestattete Küchenzeile, ein kleiner Wohnraum mit Couch, Fernseher, Esstisch und Stühlen, ein Badezimmer sowie ein ...







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