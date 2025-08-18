Mit seinem Quartett Quatuor Elmire gastierte der französische Geiger David Petrlik im Schatten der mächtigen Türme des Hunsrückdoms im ehemaligen Kloster Ravengiersburg. Petrlik zählt zu den erfolgreichsten Absolventen der Landesstiftung Villa Musica, ist gefeierter Solist und passionierter Kammermusiker in mehreren preisgekrönten Formationen. 130 Liebhaber der Kammermusik erlebten an einem lauen Sommerabend ein hochklassiges Konzert in einem außergewöhnlichen Ambiente. Die jungen Musiker des von der Kritik hoch gepriesenen Quartetts hatten Wiener Klassik mit dem Streichquartett D-Dur, op. 76 Nr. von Joseph Haydn und das Streichquartett e-Moll, op. 59 Nr. 2 – dem Rasumowsky-Quartett Nr. 2 – von Ludwig van Beethoven und einem ungarischen Intermezzo mit dem Streichquartett Nr. 2, op. 17 von Bella Bartok im Programm. Gastgeber war der Hunsrücker Dombauverein, dessen Aufgabe es ist eines der eindrucksvollsten Baudenkmäler des Hunsrücks für die Zukunft zu bewahren.