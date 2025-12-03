Demo für Krankenhaus Boppard Klares Signal: „Man will uns, wir wollen, wir können.“ Philipp Lauer 03.12.2025, 16:30 Uhr

i Nicole Weiler (von links), Gunnar Riepe und Bärbel Friedrich ziehen eine positive Bilanz nach der Demo zum Erhalt des Heilig Geist-Krankenhauses in Boppard. B. Friedrich

An der Demo zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard beteiligten sich am Wochenende mehrere Hundert Menschen. Das sei ein deutliches Zeichen und bestärke die Mitarbeiter, berichten Bärbel Friedrich, Nicole Weiler und Gunnar Riepe.

Eine „überwältigende Rückmeldung“ hat die Demo zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard der Belegschaft gegeben. Das berichten die Betriebsratsvorsitzende Bärbel Friedrich, Nicole Weiler, Wundexpertin im Heilig Geist Krankenhaus, und Gunnar Riepe, Chefarzt der Wundmedizin.







