Mit Max Buskohl startet im Park in Emmelshausen am Freitag, 20. Juni, eine Konzertreihe unter dem Titel Klappstuhlkonzerte. Veranstalter ist Landeis, weitere Künstler sind Caro Trischler, Dan Haynes und Jon Kenzie.

Mit dem Singer-Songwriter Max Buskohl aus Berlin startet Landeis am Freitagabend in die Reihe der Klappstuhl-Konzerte mit nationalen und internationalen Künstlern im Park in Emmelshausen. Das Konzept ist denkbar unkompliziert, erklärt Philipp Hofmann von Landeis. „Die Besucher bringen eine Sitzgelegenheit mit, das kann ein Klappstuhl, eine Picknickdecke oder ein Getränkekasten sein, wir sorgen für den Rest“, sagt Hofmann. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird ein Hut für Spenden rumgehen.

„Uns geht es darum, den Park zu beleben, damit die Menschen hier gerne zum Flanieren kommen, weil etwas passiert.“ Max Buskohl bringe mit seiner Gitarre eine Mischung aus Funk, Soul und Rock auf die Bühne und begeistere mit seiner Präsenz, beschreibt es Hofmann. Erstmals findet das Konzert auf einer mobilen Trailerbühne statt, die die Unternehmer angeschafft haben und auch für andere Kulturveranstaltungen anbieten.

i Das Tanz-Café soll über den Sommer immer wieder öffnen und die Menschen dazu einladen, eine gute Zeit im Park in Emmelshausen zu haben. Melanie Myrock/Landeis

Das erste Klappstuhlkonzert im Park gab es im vergangenen Jahr mit Caro Trischler und habe der Künstlerin und dem Landeis-Team so gut gefallen, dass sie in diesem Jahr wieder zu Gast im Park ist und die Klappstuhlkonzerte mit Singer-Songwritern gleich als eine Serie mit vier Terminen fortgesetzt wird. Die Mainzer Singer-Songwriterin Caro Trischler wird zusammen mit Ulf Kleiner am Rhodes-Piano am Freitag, 11. Juli, spielen. Am Samstag, 9. August, steht Dan Haynes aus der Nähe von Birmingham auf der Bühne im Park. Zum Abschluss ist dann Jon Kenzie zu Gast, ursprünglich aus Manchester, lebt er seit Jahren in Hamburg. Zu den Klappstuhlkonzerten öffnet die Bar im Tanzcafé gegen 18 Uhr, die Konzerte beginnen jeweils gegen 20 Uhr.

„Wir freuen uns, etwas Kultur in der Region anzubieten. Jetzt haben sich sogar schon Gäste von weiter weg angekündigt“, sagt Hofmann. „Das sehen wir als eine schöne Werbung für Emmelshausen und wir können ihnen zeigen, wie schön es hier ist.“