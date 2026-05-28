Springerkraft, Ausbildung und erstmals ein duales Studium: Der Kita-Zweckverband der VG Kirchberg setzt auf ein gemeinsames System mit eigenen Nachwuchskräften und gegenseitige Unterstützung der Einrichtungen. Wie die Personallage derzeit aussieht.
Lesezeit 2 Minuten
Fehlendes Personal, hohe Belastung und kurzfristige Ausfälle prägen vielerorts den Alltag in Kindertagesstätten. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung verfügen nur sechs Prozent der Kitas in Rheinland-Pfalz über die empfohlene Personalbesetzung. In der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg sieht sich der Kita-Zweckverband derzeit jedoch vergleichsweise gut aufgestellt.