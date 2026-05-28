Erstmals duales Studium
Kitas in VG Kirchberg: Zusammenhalt statt Personalnot
In Kirchberg entsteht derzeit eine neue katholische Kita. Künftig sollen dort 100 Kinder betreut werden.
In Kirchberg entsteht derzeit eine neue katholische Kita. Künftig sollen dort 100 Kinder betreut werden.
Annalena Bischoff

Springerkraft, Ausbildung und erstmals ein duales Studium: Der Kita-Zweckverband der VG Kirchberg setzt auf ein gemeinsames System mit eigenen Nachwuchskräften und gegenseitige Unterstützung der Einrichtungen. Wie die Personallage derzeit aussieht.

Lesezeit 2 Minuten
Fehlendes Personal, hohe Belastung und kurzfristige Ausfälle prägen vielerorts den Alltag in Kindertagesstätten. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung verfügen nur sechs Prozent der Kitas in Rheinland-Pfalz über die empfohlene Personalbesetzung. In der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg sieht sich der Kita-Zweckverband derzeit jedoch vergleichsweise gut aufgestellt.

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