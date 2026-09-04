Wie entwickelt sich die Kita-Landschaft in Külz und Biebern? Diese Frage treibt auch viele Eltern um. In der jüngsten Sitzung des Kita-Zweckverbands informierte Bürgermeister Michael Boos über Pläne und Möglichkeiten.
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Bürgermeister Michael Boos war bemüht, mögliche Schärfe aus einer Diskussion herauszubringen. Noch vor der Sitzung des Kita-Zweckverbands der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (VG) nahm er sich im Simmerner Rathaus Zeit, die zahlreichen Eltern und Erzieherinnen genau zu informieren, die bei der Versammlung des Kita-Zweckverbands Külz-Neuerkirch aufgeschreckt worden waren.