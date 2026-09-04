Pläne auf dem Prüfstand Kita-Zwischenlösung Neuerkirch/Külz bleibt vorerst Thomas Torkler 04.09.2026, 15:00 Uhr

i Bürgermeister Michael Boos informierte Eltern und Personal vor der Sitzung des Kita-Zwecksverbands der Verbandsgemeinde Simmern-Rhein darüber, dass es die Interimslösung auf jeden Fall so lange benötigt werde, bis in Biebern die Sanierung in drei bis fünf Jahren erfolgt sei. Torkler Thomas

Wie entwickelt sich die Kita-Landschaft in Külz und Biebern? Diese Frage treibt auch viele Eltern um. In der jüngsten Sitzung des Kita-Zweckverbands informierte Bürgermeister Michael Boos über Pläne und Möglichkeiten.

Bürgermeister Michael Boos war bemüht, mögliche Schärfe aus einer Diskussion herauszubringen. Noch vor der Sitzung des Kita-Zweckverbands der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen (VG) nahm er sich im Simmerner Rathaus Zeit, die zahlreichen Eltern und Erzieherinnen genau zu informieren, die bei der Versammlung des Kita-Zweckverbands Külz-Neuerkirch aufgeschreckt worden waren.







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