In Simmern prallen Neubaupläne und Sanierungsvorschläge aufeinander. CDU und Verwaltung liefern sich eine hitzige Debatte – es geht um Standort, Kosten und die Zukunft der Kinderbetreuung. Wie fällt die Entscheidung aus?
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14 Ratsmitglieder stimmten dafür, acht dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Damit war der Antrag der CDU-Fraktion angenommen. Er sah vor, den Kita-Zweckverband damit zu beauftragen, mit dem Kreis- und dem Landesjugendamt eine belastbare Bedarfsgrundlage für die Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Simmern zu erstellen.