Streit um Kinderbetreuung Kita-Neubau in Simmern: CDU-Antrag setzt sich durch Thomas Torkler 23.11.2026, 15:00 Uhr

i Auf dem Gelände der katholischen Kindertagesstätte St. Josef in Simmern soll eine neue Kita gebaut werden. Der Stadtrat beschloss mehrheitlich, die Kaufverhandlungen für einen Teil des Geländes mit der katholischen Kirche zu Ende zu führen und die Ausschreibungen für den Neubau vorzubereiten. Torkler Thomas. Thomas Torkler

In Simmern prallen Neubaupläne und Sanierungsvorschläge aufeinander. CDU und Verwaltung liefern sich eine hitzige Debatte – es geht um Standort, Kosten und die Zukunft der Kinderbetreuung. Wie fällt die Entscheidung aus?

14 Ratsmitglieder stimmten dafür, acht dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Damit war der Antrag der CDU-Fraktion angenommen. Er sah vor, den Kita-Zweckverband damit zu beauftragen, mit dem Kreis- und dem Landesjugendamt eine belastbare Bedarfsgrundlage für die Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Simmern zu erstellen.







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