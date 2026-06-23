Knapp drei Monate nach der verheerenden Dieselkatastrophe, die die kleine Ortsgemeinde Kisselbach wohl am stärksten getroffen hat, kehrt langsam wieder Normalität ein. Mit dem traditionellen Entenrennen ist sogar die erste Veranstaltung geplant.
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Verunreinigtes Wasser, tote Fische und ein beißender Ölgeruch – das waren die Konsequenzen des verheerenden Dieselaustritts aus einer Pipeline im Gewerbegebiet von Wiebelsheim Mitte März dieses Jahres. Besonders betroffen war die Gemeinde Kisselbach und der dortige Spielplatz.