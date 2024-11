Kreissynode tagt am Wochenende Kirchenkreis Simmern-Trarbach blickt auf den Haushalt Dieter Junker 05.11.2024, 15:00 Uhr

i Mit einem Abendmahlsgottesdienst in der evangelischen Peterskirche im Stadtteil Traben beginnt die Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach. Dieter Junker

Das Ende von Treff-Mobil oder der Aufbau einer Jugendkirche: Wenn am kommenden Wochenende die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach zusammenkommt, hat sie eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten.

Im Heinrich-Held-Haus in Traben-Trarbach kommt am kommenden Wochenende die Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach zu ihrer zweiten Tagung in der neuen Wahlperiode zusammen. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Sitzung stehen unter anderem Wahlen, der Haushalt für 2025 und der Bericht des Superintendenten.

