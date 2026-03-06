Aufruf zur Landtagswahl in RLP Kirchen im Hunsrück wenden sich gegen Hass und Spaltung Hilko Röttgers 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Engagieren sich für ein besseres Miteinander in der Gesellschaft (von links): Dekan Lutz Schultz, Pastor Jochen Wagner, Superintendent Markus Risch, Pastor Dave Sindhu und Susan Sindhu. Sabine Richter

Der Druck steigt, die Demokratie gerät in Gefahr – so nehmen die Kirchen im Hunsrück rund drei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz die Situation wahr. Nun wollen sie ein Zeichen setzen.

In einem gemeinsam verfassten Wahlaufruf bitten die Kirchen im Hunsrück ihre Gemeindemitglieder und alle Wahlberechtigten darum, bei der Landtagswahl am 22. März „für Demokratie und ein echtes Miteinander“ zu stimmen. „Wir merken, dass der Gegenwind gegen die Demokratie und gegen Menschenrechte anhält“, sagt Dekan Lutz Schultz vom Katholischen Pastoralen Raum Simmern.







