Dunkle Flecken prägen die Fassade des Kirchberger Wasserturms, er wirkt vernachlässigt. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern – auch dank einer Finanzspritze. Warum Fördermittel für Kommunen bei solchen Projekten wichtig sind.
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Er ist das Wahrzeichen der Stadt Kirchberg. „Viele Menschen identifizieren sich mit dem Wasserturm“, sagt Stadtbürgermeister Werner Wöllstein. Nachdem er mehr als 20 Jahre lang in fremder Hand war, gehört der Turm seit anderthalb Jahren wieder der Stadt Kirchberg.