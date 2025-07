Ludwig Krag ist am Packen. Immer mehr Kisten füllen sich. In einer solch langen Ära sammelt sich viel an. Unaufhaltsam rückt Krags Ruhestand näher. Und damit auch sein Abschied von Kirchberg. Mehr als zwei Jahrzehnte – es waren genau 21 Jahre – hat Ludwig Krag als katholischer Pastor in Kirchberg und Umgebung verbracht. „Dass ich eine so lange Zeit hierbleiben würde, das hätte ich am Beginn im Juli 2004 nicht gedacht“, sagt er selbst. Das spreche für die Menschen in der Pfarrei Kirchberg – und für den schönen Landstrich auf den weiten Hunsrückhöhen, betont Krag. Am Sonntag, 27. Juli, endet seine offizielle Amtszeit. Beim Pfarrfest der Pfarrei Kirchberg St. Michael wird der Geistliche feierlich verabschiedet.

Was wird Krag am meisten vermissen? Das wollen wir von ihm wissen und fallen somit gleich mit der Tür ins Pfarrhaus. Der Pfarrer überlegt, er überlegt lange. Und schließlich antwortet er: „Dass ich mit den Menschen nicht mehr regelmäßig werde Gottesdienste feiern können.“ Dies habe natürlich „mit den Leuten hier“ zu tun. Es seien in Kirchberg zahlreiche gute Freundschaften entstanden. „Und es gab viele, die mich unterstützt haben. Mit ihnen konnten wir vieles umsetzen. Ohne diese Menschen wäre dies gar nicht machbar gewesen“, betont Krag. Er sei kürzlich gefragt worden, ob er angesichts des nahenden Abschieds nicht so etwas wie Wehmut verspüre, berichtet er. Die Antwort fügt er im selben Atemzug hinzu. „Nein, Wehmut ist es nicht. Ich empfinde eine große Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass ich hier so viele schöne Jahre mit solch wunderbaren Menschen verbringen durfte.“

Dass er überhaupt einmal in Kirchberg auf dem Hunsrück landen würde, hätte er im vergangenen Jahrtausend nicht gedacht. Damals – von 1972 bis 1994 – war Ludwig Krag Polizist von Beruf. „Jeder Polizist ist im Inneren seines Herzens auch Seelsorger“, erklärt Krag. Anfangs sei er auf seinem Weg von seiner Heimatstadt Bitburg nach Mainz immer durch Kirchberg gefahren, „immer an dieser schönen Kirche vorbei“. Dass er später einmal als Pfarrer tätig sein wird, sei keine Entscheidung von heute auf morgen gewesen – zumal er auch den Polizistenjob geliebt habe. „Solch ein Entscheidungsprozess dauert Jahre“, betont er.

Krag hat sich schließlich für ein Jahr beurlauben lassen und dann begonnen, Theologie zu studieren – und das mit Erfolg. „Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden.“ Diese Worte aus dem Buch des Propheten Jeremia (Jer. 1,7) hat sein Weihekurs für die Priesterweihe am 1. Juli 2000 gewählt. Die Kaplanstellen, die Krag und seine Kollegen besetzen sollten, waren ihnen schon bekannt. Bischof Hermann-Josef Spital sandte ihn damals nach Adenau am Nürburgring. Dass nach vier schönen Jahren dort eine Sendung auf den Hunsrück nach Kirchberg folgen sollte, „war nicht in meinen Gedanken und auch nicht angestrebt“. Diese Sendung erfolgte 2004 von Bischof Reinhard Marx, dem derzeitigen Kardinal und Erzbischof von München.

Einstiger Heimatpfarrer war später Kaplan in Kirchberg

Vielleicht aber hatte da auch jemand ganz anderes seine – wenn auch nicht ganz irdischen – Finger im Spiel, sinniert Pfarrer Ludwig Krag. Sein einstiger Heimatpfarrer, so erzählt er nun, habe einst zu dem kleinen Ludwig, als der noch ein Knirps war, einmal gesagt: du könntest auch Pfarrer werden. Und eben dieser Heimatpfarrer sei Jahre später als Kaplan nach Kirchberg gegangen. Zufall? Fügung? Wer weiß?

Dass er Pfarrer geworden sei, habe er nie bereut, sagt Krag. Und von Kirchberg wollte er dann auch nicht mehr weg. Obwohl – so ganz stimmt das auch nicht. Einmal hat sich Krag für eine andere Stelle beworben. „Aber das hat sich zerschlagen. Und danach wollte ich nicht mehr umziehen“, erzählt der Pfarrer mit einem Lächeln. Nur bei einer Stelle hätte Krag schwach werden können. Im fernen Sydney war einst die Stelle eines Auslandsseelsorgers vakant. Dazu muss man wissen: Krag ist, wie er selbst von sich sagt, von Australien infiziert. Krag hatte damals ganz unverbindlich beim Bistum in Trier nachgefragt, ob er dorthin versetzt werden könnte. Aber er hat sich eine Abfuhr eingehandelt. „Das hätte mir gefallen“, sagt er heute gedankenverloren.

Nichtsdestotrotz: Australien ist so etwas wie eine zweite Heimat für ihn geworden. Krag war bereits sieben- oder achtmal dort. Die nächste Tour ist für kommenden März geplant. Überhaupt möchte sich der werdende Ruheständler künftig mehr seinen Hobbys widmen. Reisen und Kunst gehören dazu. „Ja, ich habe vor, mehr Ausstellungen und Konzerte zu besuchen oder mich auch mehr der Malerei zu widmen“, verrät er. Er habe schon als Kind und als Jugendlicher viel gemalt, berichtet Krag. „Ich versuche, Dinge, die mich bewegen, in Farben auszudrücken“, erklärt der 70-Jährige. In den vergangenen Jahren habe er dafür viel zu wenig Zeit gehabt.

Krags Weg führt nun nach Bitburg, in seine alte Heimat. „Wenn es dort gewünscht wird, werde ich gern als Priester mithelfen und den Menschen dort weiterhin das Wort Gottes verkünden“, sagt er – ehrenamtlich macht er dies, so er denn gefragt werde. Krag hat sich in Bitburg ein kleines Haus gekauft mit einem kleinen Garten. Auch seine Geschwister wohnen in Bitburg, und seine ehemaligen Polizeikollegen – „viele von ihnen sind auch schon im Ruhestand“ – haben ihn schon zu einem Treffen eingeladen. Darauf freut er sich, „denn einige habe ich 30 Jahre nicht mehr gesehen“.

i Dieses Bild von Ludwig Krag ist in Australien entstanden. Er hat ein Faible für dieses Land und wird im März 2026 wieder auf den Fünften Kontinent reisen. Ludwig Krag

Doch zunächst steht Krags Verabschiedung an. Diese erfolgt am Sonntag, 27. Juli, ab 10.30 Uhr im Rahmen einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Michael. Im Anschluss findet ein Sommerfest im Kirchberger Pfarrgarten statt, Krag nennt es Begegnungsfest. Geplant sind ein Sektempfang, Mittagessen vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie Spiel und Spaß für die Kinder. Krag möchte allerdings „keinen großen Bahnhof haben“, wie er sagt. „Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt.“ Und wer dem Pastor zum Abschied etwas schenken möchte, kann stattdessen gern etwas Geld spenden. Krag leitet die Spenden weiter zur Unterstützung von Priestern in der Weltkirche und an eine Gemeinschaft von Dominikanerinnen in Riga, denen er seit vielen Jahren unter die Arme greift.

Und dann fällt Krag plötzlich doch noch ein, was er vermissen wird: „Die Kirch’, mein Kirch’. Als ich zum ersten Mal unter der Orgel gesessen habe, habe ich gedacht: ,Oh, ist die schön.’“ Und daran habe sich bis heute nichts geändert. „Die Kirchberger können stolz sein auf ihre Kirche“, betont er.