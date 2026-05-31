Optimierte Dämmung, energetische Sanierung, Erneuerung des kompletten Sport-Umkleide-Sanitär-Bereichs. Die Sporthalle der Freiherr-von-Drais-Grundschule in Kirchberg wurde spürbar aufgewertet. Weshalb die gesamte Region davon profitiert.
Lesezeit 2 Minuten
Es war ein besonderer Tag für die Grundschule Kirchberg, aber auch für die regionalen Vereine sowie die Stadt und die Verbandsgemeinde: Nach langen Sanierungsarbeiten wurde die Sporthalle der Freiherr-von-Drais-Grundschule wieder eröffnet. Sehr zur Freude auch der Kinder, die die Sportgeräte gleich testeten.