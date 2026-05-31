1,5 Millionen Euro investiert
Kirchberger Grundschulsporthalle wieder eröffnet
Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde die runderneuerte Grundschulsporthalle in Kirchberg wieder eröffnet.
Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde die runderneuerte Grundschulsporthalle in Kirchberg wieder eröffnet.
Dieter Junker

Optimierte Dämmung, energetische Sanierung, Erneuerung des kompletten Sport-Umkleide-Sanitär-Bereichs. Die Sporthalle der Freiherr-von-Drais-Grundschule in Kirchberg wurde spürbar aufgewertet. Weshalb die gesamte Region davon profitiert.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein besonderer Tag für die Grundschule Kirchberg, aber auch für die regionalen Vereine sowie die Stadt und die Verbandsgemeinde: Nach langen Sanierungsarbeiten wurde die Sporthalle der Freiherr-von-Drais-Grundschule wieder eröffnet. Sehr zur Freude auch der Kinder, die die Sportgeräte gleich testeten.

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