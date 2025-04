Unter dem Motto „The Winner Takes It All“ haben 46 strahlende Abiturienten in der Kirchberger Stadthalle den krönenden Abschluss ihrer dreizehnjährigen Schulzeit gefeiert. Neben Eltern, Freunden und Lehrern freute sich auch die politische Prominenz, vertreten durch Landrat Volker Boch, Stadtbürgermeister Werner Wöllstein und Verbandsgemeindebürgermeister Peter Müller, über das erfolgreiche Abschneiden der Schüler, teilt die Schule mit.

In ihrer gemeinsamen Rede bezogen sich Schulleiterin Susanne Weiß und MSS-Leiterin Susanne Petry in Anlehnung an das Motto des Jahrgangs einerseits auf verschiedene Lieder der Band Abba, andererseits auf die Melodie des eigenen Lebens, die individuell zu gestalten ist. Hinter den oft scheinbar heiteren Titeln und Rhythmen Abbas verbergen sich nicht selten tiefgründige Gedanken, die zur Bewältigung von schwierigen Phasen und zum Bewahren der eigenen Träume motivieren. „Steht für eure Werte ein, seid mutig, seid kreativ und vor allem: Spielt eure ganz persönliche Melodie des Lebens, komponiert sie selbst!“, sagte Schulleiterin Susanne Weiß. Landrat Volker Boch, Stadtbürgermeister Werner Wöllstein, Verbandsgemeindebürgermeister Peter Müller und Beata Kosno-Müller, die Vorsitzende des Schulelternbeirats des Gymnasiums, schlossen sich den guten Wünschen an. Den Höhepunkt des Abends bildete die feierliche Verleihung der Abiturzeugnisse sowie verschiedener Ehrungen und Auszeichnungen.

Kollegium überrascht mit Flashmob

Nach dem offiziellen Teil präsentierten die Schüler ein kurzweiliges Programm: Hier überzeugte beispielsweise die eigens für diesen Abend gegründete Stufenband mit Titeln wie „Geile Zeit“. Auch die einzelnen Stammkurse stellten ihr musikalisches Talent oder ihre Geschicklichkeit in kleinen Wettbewerben unter Beweis. Das „Männerballett“ begeisterte sein Publikum mit gewagten Hebefiguren, bevor Emma Stephan und Tim Quaer in ihrer Abiturrede die vergangenen neun Jahre an der KGS Kirchberg Revue passieren ließen und ein durchweg positives Fazit zogen. Eine ganz besondere Überraschung bereitete das Lehrerkollegium den Abiturienten, als es das Programm mit einem vorbereiteten mitreißenden Flashmob unterbrach.

Für besondere Leistungen wurden die Jahrgangsbesten Annika Helsper (1,5), Caroline Altmayer (1,6) und Tim Quaer (1,9) mit Preisen des Fördervereins der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg geehrt. Lob und Anerkennungen für ihr besonderes persönliches oder soziales Engagement erhielten Caroline Altmayer, Marian Kunz und Tim Quaer. Acht Schülern des Ausonius-Gymnasiums konnte das Zertifikat für ihre Teilnahme am bilingualen Zug überreicht werden: Seit der 7. Klasse hatten Caroline Altmayer, Daniel Bazylev, Jan Diel, Dennis Donath, Robert Durlescu, Danny Görzen, Malin Hoffmann und Valerie Milingert den Unterricht in verschiedenen Sachfächern auf Englisch besucht.

Auch in einzelnen Fächern wurden die Abiturienten für herausragende Leistungen ausgezeichnet: Aleyna Kiraz freute sich über den Preis des BDK-Fachverbandes für Kunstpädagogik. Malin Hoffmann erhielt den Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker. Für besondere Leistungen im Fach Geschichte wurde Hans Eckes vom Philologenverband ausgezeichnet. Der Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ging an Linus Oberst. Für „vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ wurde Malin Hoffmann der Ehrenpreis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig verliehen.

46 Schüler legen Reifeprüfung ab

Insgesamt absolvierten am Kirchberger Ausonius-Gymnasium 46 Abiturienten erfolgreich ihre Reifeprüfung: Nils Ahr (Bärenbach), Caroline Altmayer (Kirchberg), Alina Baumgärtner (Sohren), Daniel Bazylev (Raversbeuren), Katharina Becker (Schlierschied), Moritz Blümling (Kappel), Emily Mechthilde Dämgen (Unzenberg), Max Ferdinand de Geyter (Woppenroth), Jan Diel (Sohren), Dennis Donath (Kirchberg), Robert-Gabriel Durlescu (Büchenbeuren), Celina Eck (Büchenbeuren), Hans Michael Eckes (Gemünden), Marlo David Fischer (Simmern), Isabel Fuchs (Peterswald-Löffelscheid), Laura Gladki (Rödern), Danny Görzen (Sohren), Floria Groß (Gemünden), Leonie Hartmann (Sohren), Annika Carina Helsper (Nannhausen), Malin Denise Hoffmann (Kirchberg), Miriam Patricia Käfer (Heinzenbach), Aleyna Kiraz (Sargenroth), Oliver Klein (Kirchberg), Marian Kunz (Niederweiler), Elias Langenbahn (Peterswald-Löffelscheid), Anouk Lüneburg (Gösenroth), Hanna May (Tiefenbach), Valerie Milingert (Büchenbeuren), Michelle Mondani (Oppertshausen), Lena Müller (Ravengiersburg), Luk Morpheus Müller (Womrath), Linus Oberst (Ravengiersburg), Tim Jules Quaer (Niedersohren), Marua Ramadan (Kirchberg), Anastasia Schechtel (Sohren), Julia Schitz (Blankenrath), Enie Sommer (Heinzenbach), Emma Stephan (Blankenrath), Frederik Jonathan Sturt (Simmern), Lucy Melina Trojan (Schauren), Clara von Nievenheim (Simmern), Alexander Weisbeck (Sohren), Julius Weiß (Kirchberg), Silas Wilbert (Hecken), Sophie Wüst (Riesweiler).