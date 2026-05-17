Bereits seit Anfang Mai läuft in der Stadt auf dem Berge wieder die Veranstaltungsreihe „Kirchberg live“. Noch bis Ende August erwartet die Besucher dort ein abwechslungsreiches kulturelles Angebot.
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Die Veranstaltungsreihe „Kirchberg live“ bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm. Organisiert von der Stadt Kirchberg, wird die Open-Air-Bühne auf dem historischen Marktplatz erneut im Mittelpunkt stehen. Federführend ist der Beigeordnete Ernst-Ludwig Klein, der gemeinsam mit der Stadt zahlreiche heimische Künstler und Vereine präsentiert.