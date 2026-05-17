Open-Air auf dem Marktplatz „Kirchberg live“ bietet wieder vielseitiges Programm Thomas Torkler 17.05.2026, 10:00 Uhr

i Mit den "Heimat-Begegnungen" machen die Heimat Europa Filmfestspiele Simmern auch in diesem Jahr wieder Stadtion in Kirchberg. Am 29. August zeigt das Pro-Winzkino auf dem Marktplatz den Film "Extrawurst" mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst. Thomas Torkler

Bereits seit Anfang Mai läuft in der Stadt auf dem Berge wieder die Veranstaltungsreihe „Kirchberg live“. Noch bis Ende August erwartet die Besucher dort ein abwechslungsreiches kulturelles Angebot.

Die Veranstaltungsreihe „Kirchberg live“ bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm. Organisiert von der Stadt Kirchberg, wird die Open-Air-Bühne auf dem historischen Marktplatz erneut im Mittelpunkt stehen. Federführend ist der Beigeordnete Ernst-Ludwig Klein, der gemeinsam mit der Stadt zahlreiche heimische Künstler und Vereine präsentiert.







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