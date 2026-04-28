Kommunen landauf und landab kämpfen gegen Leerstände in den Innenstädten. Auch im Hunsrück ist dies ein Thema, zum Beispiel in Kirchberg. Im Stadtrat wurden nun Ideen eines Stadtplanungsbüros diskutiert.
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Der Stadtrat Kirchberg diskutierte über Leerstände in der Innenstadt. „Wir sollten Kirchberg nach außen hin positiver darstellen und nicht die Flinte ins Korn werfen“, wünschte Stadtbürgermeister Werner Wöllstein. Für einen „Aktionsplan Leerstand“ hatte die Stadt das Stadtplanungsbüro Stadt und Handel mit Sitz in Dortmund hinzugezogen.