Stadtrat diskutierte Kirchberg: Kampf gegen den Leerstand Thomas Torkler 28.04.2026, 18:00 Uhr

i Hauptstraße 28 in Kirchberg: Im Erdgeschoss steht in bester Innenstadtlage ein Ladenlokal leer. Es ist eins von mehreren Objekten, die einer neuen Nutzung zugeführt werden könnten. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Kommunen landauf und landab kämpfen gegen Leerstände in den Innenstädten. Auch im Hunsrück ist dies ein Thema, zum Beispiel in Kirchberg. Im Stadtrat wurden nun Ideen eines Stadtplanungsbüros diskutiert.

Der Stadtrat Kirchberg diskutierte über Leerstände in der Innenstadt. „Wir sollten Kirchberg nach außen hin positiver darstellen und nicht die Flinte ins Korn werfen“, wünschte Stadtbürgermeister Werner Wöllstein. Für einen „Aktionsplan Leerstand“ hatte die Stadt das Stadtplanungsbüro Stadt und Handel mit Sitz in Dortmund hinzugezogen.







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