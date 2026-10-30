Neue Gastronomie im Hunsrück Kirchberg hat jetzt einen Bäckerei-Drive-in Martin Boldt 30.10.2026, 12:00 Uhr

i Alexander Jung am Drive-in-Schalter der neuen Kircherberger Filiale des Bäckereiunternehmens. Martin Boldt

Das Simmerner Bäckereiunternehmen Jung hat in Kirchberg seine insgesamt zwölfte Filiale eröffnet. Das Kaffeehaus punktet mit gemütlicher Atmosphäre und einem Service für alle jene, die es besonders eilig haben.

Morgens auf dem Weg zur Arbeit schnell noch ein belegtes Brötchen oder einen Donut kaufen, ohne dabei aus dem Auto steigen zu müssen? Das geht ab sofort in Kirchberg. Im dortigen Industriegebiet unweit der B50 hat jetzt ein neues Kaffeehaus der Bäckerei Jung eröffnet, dass den ersten Drive-in seiner Art im Rhein-Hunsrück-Kreis anbietet.







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