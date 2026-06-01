50 Jahre ohne Personenverkehr Kirchberg: Der Geschichte der Hunsrückquerbahn gedacht Dieter Junker 01.06.2026, 09:30 Uhr

i Sie erinnerten in einer kleinen Gedenkstunde an die Einstellung des Schienenpersonenverkehrs auf der Hunsrückstrecke und in Kirchberg (von links): Achim Baumgarten, Hans Dunger und der Beigeordnete der Stadt Kirchberg, Ernst-Ludwig Klein. Dieter Junker

Als im Jahre 1901 die Eisenbahn nach Kirchberg kam, gab es Streit um den Standort des Bahnhofs. Heute ist fraglich, ob der Schienenpersonenverkehr hier überhaupt noch eine Zukunft hat. Wie der ehemalige Stadtbürgermeister Hans Dunger darüber denkt.

Vor 50 Jahren, am 29. Mai 1976, wurde der Schienenpersonenverkehr auf der Strecke Simmern-Hermeskeil eingestellt. Zu wenig Fahrgäste bedeuteten damals das Aus. In einer kleinen Gedenkstunde wurde am Bahnhof Kirchberg an die große Zeit der Eisenbahn in der ältesten Stadt auf dem Hunsrück erinnert.







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