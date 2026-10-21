Rat zieht Beschluss zurück Kirchberg baut doch keine öffentliche Toilette Martin Boldt 21.10.2026, 13:00 Uhr

i Eigentlich wollte die Stadt Kirchberg eine öffentliche Toilette in der Innenstadt errichten. Weil die Kosten den Nutzen jedoch übersteigen, wurde der Ratsbeschluss jetzt allerdings zurückgenommen. Sebastian Willnow. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Seine Notdurft in einem eigenständigen öffentlichen Toilettenhäuschen zu verrichten – diese Möglichkeit wird es in Kirchberg auch künftig nicht geben. Der Rat hat Pläne für einen angedachten Neubau in der Innenstadt jetzt auf Eis gelegt.

Wem beim Spaziergang durch die Kirchberger Innenstadt plötzlich die Blase drückt, der hat – insbesondere am Wochenende – nichts zu lachen. Eine klassische öffentliche Toilettenanlage, um seine Notdurft zu verrichten, existiert nicht.Und dabei wird es in näherer Zukunft auch bleiben.







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