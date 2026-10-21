Seine Notdurft in einem eigenständigen öffentlichen Toilettenhäuschen zu verrichten – diese Möglichkeit wird es in Kirchberg auch künftig nicht geben. Der Rat hat Pläne für einen angedachten Neubau in der Innenstadt jetzt auf Eis gelegt.
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Wem beim Spaziergang durch die Kirchberger Innenstadt plötzlich die Blase drückt, der hat – insbesondere am Wochenende – nichts zu lachen. Eine klassische öffentliche Toilettenanlage, um seine Notdurft zu verrichten, existiert nicht.Und dabei wird es in näherer Zukunft auch bleiben.